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Les quatre saisons de vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux

jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Les quatre saisons de vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Les quatre saisons de vivaldi Jeudi 24 septembre, 19h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

MUSICIENS
Isabella d’Éloize Perron, violoniste
Orchestre FILMharmonique,
Francis Choiniere, chef d’orchestre

PROGRAMME
Les Quatre Saisons – Antonio Vivaldi (42 mns)
Entracte
Les Quatre Saisons de Buenos Aires – Astor Piazzolla (25 mns)
Les Quatre Saisons – François Dompierre (20 mns)

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/orchestre-canadien/148651 »}]
Suite à son succès à Carnegie Hall en 2024, la violoniste Isabella d’Éloize Perron entame sa première tournée européenne, qui l’amènera à Paris, Bordeaux, Vienne, Prague, et Berlin. musique classique concert

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