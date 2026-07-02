Les quatre saisons de vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux
jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Les quatre saisons de vivaldi Jeudi 24 septembre, 19h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00
MUSICIENS
Isabella d’Éloize Perron, violoniste
Orchestre FILMharmonique,
Francis Choiniere, chef d’orchestre
PROGRAMME
Les Quatre Saisons – Antonio Vivaldi (42 mns)
Entracte
Les Quatre Saisons de Buenos Aires – Astor Piazzolla (25 mns)
Les Quatre Saisons – François Dompierre (20 mns)
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/orchestre-canadien/148651 »}]
Suite à son succès à Carnegie Hall en 2024, la violoniste Isabella d’Éloize Perron entame sa première tournée européenne, qui l’amènera à Paris, Bordeaux, Vienne, Prague, et Berlin. musique classique concert
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