Les quatre saisons de vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Les quatre saisons de vivaldi Jeudi 24 septembre, 19h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

MUSICIENS

Isabella d’Éloize Perron, violoniste

Orchestre FILMharmonique,

Francis Choiniere, chef d’orchestre

PROGRAMME

Les Quatre Saisons – Antonio Vivaldi (42 mns)

Entracte

Les Quatre Saisons de Buenos Aires – Astor Piazzolla (25 mns)

Les Quatre Saisons – François Dompierre (20 mns)

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/orchestre-canadien/148651 »}]

Suite à son succès à Carnegie Hall en 2024, la violoniste Isabella d’Éloize Perron entame sa première tournée européenne, qui l’amènera à Paris, Bordeaux, Vienne, Prague, et Berlin. musique classique concert