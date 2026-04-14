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Les Quatre Saisons Troyes

Les Quatre Saisons Troyes

Les Quatre Saisons Troyes mercredi 6 janvier 2027.

Adresse : Le Cube

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 6 janvier 2027

Fin : mercredi 6 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 46 46 56 Tarif de base plein tarif

Troyes

Les Quatre Saisons

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 46 – 46 – 56 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 20:00:00
fin : 2027-01-06

Date(s) :
2027-01-06

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !   .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82 

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English :

L’événement Les Quatre Saisons Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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