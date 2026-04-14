Troyes

Les Quatre Saisons

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 46 – 46 – 56 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06 20:00:00

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Quatre Saisons Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne