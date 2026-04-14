Les Quatre Saisons Troyes
Les Quatre Saisons Troyes mercredi 6 janvier 2027.
Troyes
Les Quatre Saisons
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 46 – 46 – 56 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 20:00:00
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2027-01-06
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer ! .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Quatre Saisons Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- TROUPE IMPRO DU JAMEL COMEDY CLUB LE TROYES FOIS PLUS Troyes 22 avril 2026
- Dîner dans le noir … Troyes 23 avril 2026
- Guillaume Fosko Troyes 24 avril 2026
- GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX LE TROYES FOIS PLUS Troyes 24 avril 2026
- GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX LE TROYES FOIS PLUS Troyes 24 avril 2026