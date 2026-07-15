Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 26 décembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Quatres Saisons Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 15:30:00
fin : 2026-12-26 17:30:00
Date(s) :
2026-12-26
Ballet.
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Quatres Saisons Zénith de Limoges
L’événement Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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