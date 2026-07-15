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Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

samedi 26 décembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges

Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Zénith de Limoges
Adresse
16 Avenue Jean Monnet
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
25 25 68 Tarif de base plein tarif

Limoges

Les Quatres Saisons Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 15:30:00
fin : 2026-12-26 17:30:00

Date(s) :
2026-12-26

Ballet.

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !

Durée 2h environ.   .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Quatres Saisons Zénith de Limoges

L’événement Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole

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