Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les Quatres Saisons Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26 15:30:00

fin : 2026-12-26 17:30:00

Date(s) :

2026-12-26

Ballet.

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Quatres Saisons Zénith de Limoges

L’événement Les Quatres Saisons Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole