Les Quat’Z’Arts chantent Brassens Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
vendredi 23 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Les Quat’Z’Arts chantent Brassens
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Après un spectacle mémorable en 2021 pour les 100 ans de Brassens, le groupe Les Quat’Z’Arts est de retour sur la
scène Rémalardaise pour faire la Fête à Brassens !
Yves, Mathieu, Jonathan Allain et Jonathan Deloumeau, quatre guitares et quatre voix, font défiler la vie de Brassens en reprises et compositions originales, pour célébrer la musique, la poésie, l’amitié, la vie…
Pratique concert à l’Espace Octave Mirbeau, sans réservation, participation libre. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93
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English : Les Quat’Z’Arts chantent Brassens
L’événement Les Quat’Z’Arts chantent Brassens Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche
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