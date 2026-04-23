Les quotidiennes Aïgal Cité de la Voix Vézelay

Vézelay

Les quotidiennes Aïgal

Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Danaé Monnié, Camille Souquère soprani

Camille Brault, Astrid Dupuis, Astrid Fournier-Laroque, Laetitia Martigny mezzo-soprani

À Vézelay (89), du 28 juillet au 2 août 2026 (sauf 1er août)

16h basilique

17h Cité de la Voix

Gratuit, sans réservation

À Châtel-Censoir (89), samedi 1er août 2026

20h église Saint-Potentien

Gratuit, sans réservation .

Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les quotidiennes Aïgal

L’événement Les quotidiennes Aïgal Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)