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Les Racontines bilingues 0-3 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Arthur Rimbaud · Paris

Les Racontines bilingues 0-3 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Arthur Rimbaud
Adresse
2 place Baudoyer
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Lors de ces séances spécialement dédiées aux bébés, nous vous proposons de découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums !

Pour les 0-3 ans et leurs parents, en LSF et en français !

Entrée libre

Attention, cette séance aura lieu chez nos voisins, à labibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer , Paris 4e.

Venez découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums avec votre enfant de 0-3 ans !
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer  75004 Paris
https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl


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