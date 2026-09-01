Les Racontines bilingues 0-3 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Lors de ces séances spécialement dédiées aux bébés, nous vous proposons de découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums !

Pour les 0-3 ans et leurs parents, en LSF et en français !



Entrée libre

Attention, cette séance aura lieu chez nos voisins, à labibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer , Paris 4e.

Venez découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums avec votre enfant de 0-3 ans !

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl



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