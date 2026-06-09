Les Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Les Racontines

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Belles histoires à écouter avec les bénévoles de Lire et faire lire . .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

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English : Les Racontines

L’événement Les Racontines Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne