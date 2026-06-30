Informations pratiques

Tours

Les Ramoneurs De Menhirs Toxic Frogs

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 23:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Finallyyy, les retrouvailles de Loran des Bérus avec le Bateau ivre !

Que ce soit devant les danseur·euses de fest-noz, les foules des festivals ou dans les recoins des tavernes anarchistes, les Ramoneurs de Menhirs écument les ondes agitées du punk-rock et du trad depuis un paquet d’années en continuant à dénoncer tous les fascismes et à unir leurs forces pour rassembler les générations.

En concert, les énergies des Ramoneurs fusionnent, à l’image d’une Bretagne qui lutte pour défendre son intégrité, en restant ouverte sur le monde et accueillante à souhait.

En première partie, le gang féminin de musique celtique punk rock et explosive Toxic Frogs voué à enflammer les foules tout en éveillant les consciences sur des sujets de société actuels. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Finallyyy, Loran from Les B%E9rus reunites with Le Bateau ivre!

L’événement Les Ramoneurs De Menhirs Toxic Frogs Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37