Les Ramoneurs De Menhirs Toxic Frogs Tours
vendredi 20 novembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Les Ramoneurs De Menhirs Toxic Frogs
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 23:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Finallyyy, les retrouvailles de Loran des Bérus avec le Bateau ivre !
Que ce soit devant les danseur·euses de fest-noz, les foules des festivals ou dans les recoins des tavernes anarchistes, les Ramoneurs de Menhirs écument les ondes agitées du punk-rock et du trad depuis un paquet d’années en continuant à dénoncer tous les fascismes et à unir leurs forces pour rassembler les générations.
En concert, les énergies des Ramoneurs fusionnent, à l’image d’une Bretagne qui lutte pour défendre son intégrité, en restant ouverte sur le monde et accueillante à souhait.
En première partie, le gang féminin de musique celtique punk rock et explosive Toxic Frogs voué à enflammer les foules tout en éveillant les consciences sur des sujets de société actuels. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Finallyyy, Loran from Les B%E9rus reunites with Le Bateau ivre!
L’événement Les Ramoneurs De Menhirs Toxic Frogs Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Visite commentée · breaking free Tours 30 juin 2026
- Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours 30 juin 2026
- Les Méridiennes Tours 2 juillet 2026
- Japan Tours Festival Tours 3 juillet 2026
- Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans) Tours 4 juillet 2026