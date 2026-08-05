Les RDV ludiques et créatifs | Calendrier Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

Les RDV ludiques et créatifs | Calendrier

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – -1 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:30:00

fin : 2027-01-23 11:30:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-05 2026-12-12 2027-01-09 2027-01-23 2027-02-13 2027-04-03 2027-06-05

Tout public

Venez jouer et maintenant créer dans votre médiathèque avec ces nouveaux RDV. Colle, papier, ciseaux, n’attendent que des petites mains pour imaginer et fabriquer des souvenirs en lien avec notre saison.

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Les samedis

Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

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21 nov. 15h | Serious game Réel ou fake | 11+ | 1h

Les informations circulent vite sur les réseaux… Mais ne présentent pas toujours la vérité. Tomberas-tu dans le piège ou sauras-tu enquêter ?

05 déc. 10h30 et 14h30 | Décore ta média | 7+ | 1h30

Des bulles par-ci, des bulles par-là ! A l’approche des fêtes de fin d’année, crée tes propres suspensions et participe à la décoration de ta médiathèque !

12 déc. 10h et 14h30 | Et que ça mousse ! | 8+| 2h

Pour soi ou pour offrir, découvrez les secrets de fabrication du savon et repartez avec vos propres créations !

09 jan. 10h30 | Création d’une carte Pop-up | 6+ | 1h30

Grand-mère, comme tu as de grandes dents… Attention, ça surgit ! Ferme vite la page pour faire fuir le loup !

23 jan. 10h30 | Session Loups-garous de Thiercelieux | 6+ | 1h

23 jan. 15h00 | Session Loups-garous de Thiercelieux | 9+ | 1h30

Le trouble règne dans Thiercellieux… Des loups-garous sont apparus ! Villageois, saurez-vous les démasquer ?

13 fév. 10h30 | La lettre de Cupidon | 6+| 1h30

Cupidon a perdu ses courriers. Aide-le à recréer ses cartes de Saint-Valentin.

03 avr. 14h30 | Escape aventure Alice au pays des merveilles | 8+

Amadoue la Reine de Cœur pour gagner la clé qui ramènera Alice chez elle.

05 juin 14h30 | Marque-page floral | 6+ | 1h30

Avant que tes pensées ne s’envolent… Glisse-les entre tes pages à travers ce petit objet que tu auras créé. .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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L’événement Les RDV ludiques et créatifs | Calendrier Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne