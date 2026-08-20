Les réglages rapides de mon smartphone, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba · Bordeaux
Informations pratiques
Les réglages rapides de mon smartphone Mardi 20 octobre, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Dans cet atelier, découvrez les fonctions rapides qui vous facilitent la vie au quotidien et apprenez à régler votre smartphone en quelques secondes.
Un atelier pratique pour gagner du temps, économiser de la batterie et utiliser votre téléphone plus sereinement !
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 60 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mode avion, luminosité, volume, raccourcis pratiques… Savez-vous vraiment tout ce que votre téléphone peut faire en un seul geste ?
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