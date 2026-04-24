Les Reines du Fil BVZK Roubaix
Les Reines du Fil BVZK Roubaix samedi 23 mai 2026.
Roubaix
Les Reines du Fil BVZK
29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .
Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.
**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**
**INFOS**
Samedi 23 mai
20h00
Entrée gratuite, sans réservation
Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance
Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .
Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.
**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**
**INFOS**
Samedi 23 mai
20h00
Entrée gratuite, sans réservation
Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance .
29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr
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English :
With Les Reines du Fil, Compagnie BVZK takes you on a journey back in time, to meet the women known as Les filles des mines .
Coming from all over the Basin Minier, they made the same journey every day, tirelessly repeating the same gestures in the textile factories of Lille, Roubaix and Tourcoing.
**A dive into our heritage and history **
**INFOS**
Saturday, May 23rd
20h00
Free admission, no reservation required
Limited seating, please arrive at least 10 minutes early
L’événement Les Reines du Fil BVZK Roubaix a été mis à jour le 2026-04-24 par Hauts-de-France Tourisme
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