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Les Reines du Fil BVZK Roubaix

Les Reines du Fil BVZK Roubaix samedi 23 mai 2026.

Adresse : 29 avenue Julien Lagache

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Roubaix

Les Reines du Fil BVZK

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .
Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.
**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**

**INFOS**
Samedi 23 mai
20h00

Entrée gratuite, sans réservation
Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance
Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .
Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.
**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**

**INFOS**
Samedi 23 mai
20h00

Entrée gratuite, sans réservation
Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance   .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92  contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

With Les Reines du Fil, Compagnie BVZK takes you on a journey back in time, to meet the women known as Les filles des mines .
Coming from all over the Basin Minier, they made the same journey every day, tirelessly repeating the same gestures in the textile factories of Lille, Roubaix and Tourcoing.
**A dive into our heritage and history **

**INFOS**
Saturday, May 23rd
20h00

Free admission, no reservation required
Limited seating, please arrive at least 10 minutes early

L’événement Les Reines du Fil BVZK Roubaix a été mis à jour le 2026-04-24 par Hauts-de-France Tourisme

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