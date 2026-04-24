Roubaix

Les Reines du Fil BVZK

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .

Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.

**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**

**INFOS**

Samedi 23 mai

20h00

Entrée gratuite, sans réservation

Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance

Avec Les Reines du Fil, la compagnie BVZK vous propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles qu’on appelait Les filles des mines .

Venues de tout le Bassin Minier, elles faisaient chaque jour le même chemin, pour aller répéter inlassablement les mêmes gestes dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing.

**Une plongée dans notre patrimoine et notre histoire.**

**INFOS**

Samedi 23 mai

20h00

Entrée gratuite, sans réservation

Places limitées, merci d’arriver avec au moins 10 minutes d’avance .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

With Les Reines du Fil, Compagnie BVZK takes you on a journey back in time, to meet the women known as Les filles des mines .

Coming from all over the Basin Minier, they made the same journey every day, tirelessly repeating the same gestures in the textile factories of Lille, Roubaix and Tourcoing.

**A dive into our heritage and history **

**INFOS**

Saturday, May 23rd

20h00

Free admission, no reservation required

Limited seating, please arrive at least 10 minutes early

L’événement Les Reines du Fil BVZK Roubaix a été mis à jour le 2026-04-24 par Hauts-de-France Tourisme