Les Rencontres d’Arles Arles

Les Rencontres d’Arles

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours.

Semaine d’ouverture du 6 au 12 juillet. Dans différents lieux de la ville Arles Bouches-du-Rhône

Depuis plus de 50 ans, Les Rencontres d’Arles, festival annuel de photographie, participent aux côtés de grands noms de la photographie à la transformation et la diffusion de cette pratique.

De début juillet à octobre, le public est invité à découvrir une quarantaine d’expositions. Elles sont présentées dans différents lieux de la ville, patrimoniaux chapelles, cloître du XIIe siècle, bâtiments industriels du XIXe siècle ou contemporains, voire inattendus. Lieu d’échange avec les créateurs, le festival invite artistes et commissaires au programme à rencontrer le public lors de visites d’exposition, débats, conférences, signatures de livres et lectures de portfolios. .

English :

For over 50 years, the annual Rencontres d’Arles photography festival has participated in transforming and disseminating the medium alongside great names in the field.

German :

Seit mehr als 50 Jahren tragen die Rencontres d’Arles, das jährlich stattfindende Festival für Fotografie, an der Seite großer Namen der Fotografie zur Veränderung und Verbreitung dieser Praxis bei.

Italiano :

Da oltre 50 anni, Les Rencontres d’Arles, il festival annuale della fotografia, lavora al fianco dei grandi nomi della fotografia per trasformare e diffondere l’arte della fotografia.

Espanol :

Desde hace más de 50 años, Les Rencontres d’Arles, el festival anual de fotografía, trabaja junto a los grandes nombres de la fotografía para transformar y difundir el arte de la fotografía.

