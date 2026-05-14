Les rencontres de la cybersécurité Limoges Métropole 2026 Salons réceptifs de Beaublanc Limoges

Limoges

Les rencontres de la cybersécurité Limoges Métropole 2026

Salons réceptifs de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Après une première journée dédié aux professionnels le 04 juin, plongez au cœur de la cybersécurité à travers un événement immersif et accessible au grand public. Conférences, ateliers interactifs, escape games cyber, simulations de piratage et rencontres avec des experts rythmeront cette journée dédiée à la découverte des enjeux du numérique et des menaces qui touchent aujourd’hui entreprises, collectivités et particuliers.

Venez tester vos réflexes face aux cyberattaques, comprendre les risques liés aux données personnelles et découvrir les solutions innovantes du territoire dans une ambiance dynamique et pédagogique.

Découvrez le programme complet sur le site web en lien. .

Salons réceptifs de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les rencontres de la cybersécurité Limoges Métropole 2026

L’événement Les rencontres de la cybersécurité Limoges Métropole 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Limoges Métropole