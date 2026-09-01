Les Rencontres Littéraires de Villers et Sur les Pas de Coué Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Rue Albert 1er · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Les Rencontres Littéraires de Villers et Sur les Pas de Coué
Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À l’occasion du centenaire de la disparition d’Émile Coué, les Rencontres littéraires de Villers en partenariat avec l’association Sur les pas de Coué, invitent trois auteurs à échanger autour de leurs ouvrages et de l’héritage toujours actuel de la célèbre méthode d’autosuggestion.
Étienne Kern, Gilles Laporte et Luc Teyssier d’Orfeuil partageront leurs regards lors d’une table ronde consacrée à la pensée de Coué, entre histoire, littérature et développement personnel. Cet événement sera animé par Nicole Bardin-Laporte.
Informations par mail.Tout public
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Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40 culture@villerslesnancy.fr
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English :
To mark the 100th anniversary of Émile Coué’s death, the Rencontres littéraires de Villers, in partnership with the association Sur les pas de CouéE9, are inviting three authors to discuss their works and the enduring legacy of the famous autosuggestion method.
Étienne Kern, Gilles Laporte, and Luc Teyssier d’Orfeuil will share their perspectives during a roundtable discussion dedicated to Coué’s philosophy, spanning history, literature, and personal development. This event will be moderated by Nicole Bardin-Laporte.
For more information, please email us.
L’événement Les Rencontres Littéraires de Villers et Sur les Pas de Coué Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-30 par DESTINATION NANCY
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