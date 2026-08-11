UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villers-lès-Nancy

JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
00:00:00
Lieu
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Adresse
100 rue du jardin botanique
Ville
54600 Villers-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Villers-lès-Nancy

JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 00:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Des animations et des visites seront proposées dans le cadre des 50 ans du jardin botanique sur son site actuel. Plus d’informations à venir.Tout public
0  .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities and tours will be offered as part of the celebration of the botanical garden’s 50th anniversary at its current location. More information to come.

L’événement JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)