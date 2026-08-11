JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 00:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des animations et des visites seront proposées dans le cadre des 50 ans du jardin botanique sur son site actuel. Plus d’informations à venir.Tout public

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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Activities and tours will be offered as part of the celebration of the botanical garden’s 50th anniversary at its current location. More information to come.

L’événement JEP 2026 Jardin Botanique Spécial Anniversaire Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY