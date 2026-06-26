Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS AGATHE CATEL EN TRIO

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Agathe Catel crée un pont entre Catalogne et Brésil. Voix chaude et délicate, chansons évocatrices invitant à regarder le monde autrement trio jazz!

Agathe Catel tisse un pont entre la Catalogne et le Brésil. Sa voix chaude et envoûtante fait naître des images fortes, avec beaucoup de finesse et de délicatesse. Ses chansons invitent à porter un regard attentif sur le monde et les histoires qu’il raconte.

Martin Corriu guitare

Yohann Abou contrebasse .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS AGATHE CATEL EN TRIO

Agathe Catel bridges the gap between Catalonia and Brazil. With her warm, delicate voice and evocative songs that invite listeners to see the world in a new light, she performs with a jazz trio!

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS AGATHE CATEL EN TRIO Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34