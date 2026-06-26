Informations pratiques

Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS DIALECTIQUES DU COMPAS

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Maël Goldwaser confronte la guitare flamenca au tabla aux côtés de Frédéric Cavallin, dans un dialogue entre traditions espagnole et indienne.

Maël Goldwaser confronte la guitare flamenca au tabla aux côtés de Frédéric Cavallin, dans un dialogue entre traditions espagnole et indienne. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS DIALECTIQUES DU COMPAS

Ma%EBl Goldwaser pairs the flamenco guitar with the tabla alongside Fr%E9d%E9ric Cavallin, in a dialogue between Spanish and Indian traditions.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS DIALECTIQUES DU COMPAS Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34