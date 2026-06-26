LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers jeudi 22 avril 2027.
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-22
Violon et harpe pour un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, de Bartók à Piazzolla, en passant par Ravel.
Dorothée Fontcouberte et Perrine Perrot, en Duo Allegria, proposent un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, porté par violon et harpe, à travers des œuvres de Bartók, Albéniz, Brahms, De Falla, Dvořák, Piazzolla et Ravel. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA
Violin and harp take you on a musical journey from Europe to South America, featuring Bartók, Piazzolla, and Ravel.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026