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LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers jeudi 22 avril 2027.

Adresse
allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
jeudi 22 avril 2027
Fin
jeudi 22 avril 2027
Tarif
5 5 5

Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22
fin : 2027-04-22

Date(s) :
2027-04-22

Violon et harpe pour un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, de Bartók à Piazzolla, en passant par Ravel.
Dorothée Fontcouberte et Perrine Perrot, en Duo Allegria, proposent un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, porté par violon et harpe, à travers des œuvres de Bartók, Albéniz, Brahms, De Falla, Dvořák, Piazzolla et Ravel.   .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82  billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA

Violin and harp take you on a musical journey from Europe to South America, featuring Bartók, Piazzolla, and Ravel.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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