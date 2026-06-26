Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

Violon et harpe pour un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, de Bartók à Piazzolla, en passant par Ravel.

Dorothée Fontcouberte et Perrine Perrot, en Duo Allegria, proposent un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, porté par violon et harpe, à travers des œuvres de Bartók, Albéniz, Brahms, De Falla, Dvořák, Piazzolla et Ravel. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA

Violin and harp take you on a musical journey from Europe to South America, featuring Bartók, Piazzolla, and Ravel.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS DUO ALLEGRIA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34