Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS LE GRILLON

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Anaïs Dubeau et Jérôme Doré présentent La Grillon, un voyage musical entre chanson française et latine, mêlant vie, humour et amour à travers chant, clarinettes, guitare et contrebasse.

Anaïs Dubeau et Jérôme Doré présentent La Grillon, un voyage musical entre chanson française et latine, mêlant vie, humour et amour à travers chant, clarinettes, guitare et contrebasse. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS LE GRILLON

Ana%EFs Dubeau and Jérôme Doré present *La Grillon*, a musical journey blending French and Latin songs, weaving together life, humor, and love through vocals, clarinets, guitar, and double bass.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS LE GRILLON Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34