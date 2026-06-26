Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Duo Johanna Modica & Tato Garcia rumba et flamenco libre, entre danse, guitare et chant, pour une traversée intime et vibrante.

Johanna Modica et Antoine Tato Garcia proposent un duo intime et sensible, porté par une histoire familiale commune. Entre rumba et flamenco libre, leur musique mêle compositions, chant, guitare, compás et danse dans un langage vivant et pulsé. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD

Johanna Modica & Tato Garcia Duo: rumba and free-style flamenco, blending dance, guitar, and song for an intimate and vibrant journey.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34