LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD Béziers jeudi 11 mars 2027.
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11
fin : 2027-03-11
Date(s) :
2027-03-11
Duo Johanna Modica & Tato Garcia rumba et flamenco libre, entre danse, guitare et chant, pour une traversée intime et vibrante.
Johanna Modica et Antoine Tato Garcia proposent un duo intime et sensible, porté par une histoire familiale commune. Entre rumba et flamenco libre, leur musique mêle compositions, chant, guitare, compás et danse dans un langage vivant et pulsé. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD
Johanna Modica & Tato Garcia Duo: rumba and free-style flamenco, blending dance, guitar, and song for an intimate and vibrant journey.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA COMPAS Y LIBERTAD Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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