LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA FLAMENCO Y RUMBA Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA FLAMENCO Y RUMBA Béziers jeudi 18 mars 2027.
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA FLAMENCO Y RUMBA
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18
Duo Johanna Modica & Tato Garcia flamenco et rumbas cubaines, entre danse, chant et guitare, dans une création libre et vivante.
Johanna Modica et Antoine Tato Garcia s’inspirent des chants flamencos et des rumbas de la ida y vuelta venues de Cuba. Ensemble, ils proposent un duo vivant mêlant guitare, chant, compás et danse, entre tradition et liberté créative. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA FLAMENCO Y RUMBA
Johanna Modica & Tato Garcia Duo: flamenco and Cuban rumbas, blending dance, song, and guitar in a free-spirited and lively performance.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS RUTA FLAMENCO Y RUMBA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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