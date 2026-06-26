LES RENCONTRES SANDWICHS THE ORGANICS Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS THE ORGANICS Béziers jeudi 1 octobre 2026.
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS THE ORGANICS
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Un trio jazz soul porté par l’orgue Hammond, la guitare et la batterie, entre groove et élégance
The Organics revisite l’esprit du jazz soul dans la plus pure tradition des trios à orgue Hammond. Porté par Geoffroy Barthélémy à l’orgue, Baptiste Clerc à la guitare et Cyril Satche à la batterie, le groupe propose un répertoire chaleureux, groovy et généreux, entre élégance jazz et énergie soul. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES RENCONTRES SANDWICHS THE ORGANICS
A jazz-soul trio featuring a Hammond organ, guitar, and drums, blending groove and elegance
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS THE ORGANICS Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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