LES RENCONTRES SANDWICHS VAVANG Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS VAVANG Béziers jeudi 7 janvier 2027.
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS VAVANG
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2027-01-07
Vavang, trio acoustique, mêle écriture et improvisation dans un flamenco curieux aux influences multiples.
Quentin Buffier, Angelica Kühn et Nohora Muños Ortiz forment le trio Vavang, une formation acoustique où guitare, clarinette et contrebasse dialoguent dans une musique sensible. Entre écriture et improvisation, leur flamenco curieux explore rythmes, formes et influences multiples. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES RENCONTRES SANDWICHS VAVANG
Vavang, an acoustic trio, blends composition and improvisation in a unique style of flamenco with diverse influences.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS VAVANG Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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