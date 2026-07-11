LES RENCONTRES SANDWICHS VOUS AVEZ DIT CLARINETTE ? Béziers
jeudi 21 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS VOUS AVEZ DIT CLARINETTE ?
108 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Une découverte de la clarinette entre transmission, complicité et énergie musicale partagée.
On dit souvent de la clarinette qu’elle est l’un des instruments les plus proches de la voix humaine, par la richesse de son souffle, la diversité de ses timbres et la palette de ses couleurs sonores. Laissez-vous guider à la découverte de cet instrument fascinant aux côtés d’Andrei Freidine, professeur au Conservatoire Béziers Méditerranée, accompagné de l’un de ses élèves. Ensemble, ils vous proposent un moment musical complice et vivant, porté par une énergie communicative. .
108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES RENCONTRES SANDWICHS VOUS AVEZ DIT CLARINETTE ?
A journey into the world of the clarinet, blending tradition, camaraderie, and shared musical energy.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS VOUS AVEZ DIT CLARINETTE ? Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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