Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar
jeudi 17 septembre 2026 · Place Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier
Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Le Musée d’art contemporain propose une lecture des sélections de textes de Nicolas Bouvier par les bénévoles des Cafés Littéraires et de Présence(s) Photographie accompagnés d’intermèdes musicaux.
.
Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Museum of Contemporary Art presents a reading of selected texts by Nicolas Bouvier by volunteers from the Cafés Littéraires and Présence(s) Photographs accompanied by musical interludes.
L’événement Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-08-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026