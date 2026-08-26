Les rendez-vous au MAC : Les mots de Nicolas Bouvier Place de Provence Montélimar
jeudi 1 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les rendez-vous au MAC : Les mots de Nicolas Bouvier
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Le MAC propose une nouvelle sélection de textes de Nicolas Bouvier lue par les bénévoles des Cafés Littéraires et de Présence(s) Photographie. Les lectures sont accompagnées d’un concert sur le thème du Japon par l’accordéoniste Agnès Binet.
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
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English :
The MAC presents a new selection of texts by Nicolas Bouvier, read by volunteers from the Cafés Littéraires and Présence(s) Photographie. The readings will be accompanied by a concert on the theme of Japan by accordionist Agnès Binet.
L’événement Les rendez-vous au MAC : Les mots de Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-08-26 par Montélimar Tourisme Agglomération
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