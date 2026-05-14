Les rendez-vous aux jardins, au musée Jules Verne Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Jeune Public, En famille, Tout public

# Visite libre du muséeProfitez de l’événement pour faire connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes…> Samedi 6 juin de 10h à 12h, puis de 14h à 18h> Dimanche 7 juin de 14h à 18h # Ouverture estivale du jardinProlongez votre visite du musée par le panorama sur la Loire et l’écrin de verdure du jardin. # Découverte commentée du jardinLaissez-vous guider à la découverte des espèces végétales exotiques nichées dans le jardin du musée, en écho aux romans de Jules Verne.> Dimanche 7 juin à 16h30 et 17h15 # Promenade ludique avec Jules VerneAvec l’application Baludik, accompagnez Jules Verne dans sa redécouverte des abords du musée, et relevez ses défis !Pour en savoir plus sur nos parcours Baludik # Mon photogramme végétal – Atelier cyanotypeDécouvrez cette technique de photographie inventée au XIXème siècle. Composez votre page d’herbier et et immortalisez son empreinte dans de jolis tons bleutés.Pensez à apporter avec vous quelques fleurs et feuilles glanés sur votre chemin jusqu’au musée !> Sur réservation uniquement (02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33)> Samedi 6 juin à 14h30, 15h30 et 16h30> Dimanche 7 juin à 14h30 et 15h30 # Sur la piste des machines cachéesDeux machines ont fait escale dans le jardin du musée et huit autres dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au gré de votre promenade.> Samedi 6 et dimanche 7 juin, aux horaires d’ouverture du musée Jules Verne et du Jardin extraordinaire. _____ Pour une parfaite immersion végétale, ne manquez pas les animations proposées au Jardin extraordinaire, à deux pas du Musée Jules Verne !> Sur réservation en ligne via ces liens :https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-visites-commentees-par-une-jardiniere-de-la-villehttps://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-animation-famille

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 69 72 52



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