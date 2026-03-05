Les rendez-vous aux jardins Gargouillis, sérigraphie végétale. Avec Jonathan Ferrara, Coucou atelier. Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye

Les rendez-vous aux jardins Gargouillis, sérigraphie végétale. Avec Jonathan Ferrara, Coucou atelier.

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Atelier Expérimenter la technique de la sérigraphie avec Jonathan Ferrara, Coucou atelier.

.

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop: Experiment with screen printing techniques with Jonathan Ferrara, Coucou atelier.

L’événement Les rendez-vous aux jardins Gargouillis, sérigraphie végétale. Avec Jonathan Ferrara, Coucou atelier. Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-05 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère