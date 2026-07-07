Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Tout en carton Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Tout en carton

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

De dentelle ou de carton, réalisez une œuvre graphique en jouant avec les lignes et les formes. Un atelier qui permettra assurément de s’initier à l’art de la découpe et de l’assemblage d’éléments en volume. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Tout en carton

L’événement Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Tout en carton Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération