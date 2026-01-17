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Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe La Belle Équipe Vernon

Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe La Belle Équipe Vernon samedi 18 juillet 2026.

Lieu
La Belle Équipe
Adresse
106 rue Carnot
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe

La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Profitez d’une soirée musicale en terrasse mettant à l’honneur les artistes locaux.   .

La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 61 55 74 89 

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English : Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe

L’événement Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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