Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe La Belle Équipe Vernon samedi 18 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe

La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Profitez d’une soirée musicale en terrasse mettant à l’honneur les artistes locaux. .

La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 61 55 74 89

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English : Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe

L’événement Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération