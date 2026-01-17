Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe La Belle Équipe Vernon
Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe La Belle Équipe Vernon samedi 18 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe
La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Profitez d’une soirée musicale en terrasse mettant à l’honneur les artistes locaux. .
La Belle Équipe 106 rue Carnot Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 61 55 74 89
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English : Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe
L’événement Les rendez-vous de l’été Concert de La Belle Équipe Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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