Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer

Place Charles-de-Gaulle Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Rencontres, découvertes et dédicaces autour de la littérature jeunesse. .

Place Charles-de-Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer

L’événement Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération