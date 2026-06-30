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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer Vernon

samedi 18 juillet 2026 · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Charles-de-Gaulle
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer

Place Charles-de-Gaulle Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Rencontres, découvertes et dédicaces autour de la littérature jeunesse.   .

Place Charles-de-Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer

L’événement Les rendez-vous de l’été Livres jeunesse Afrique et Outre-mer Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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