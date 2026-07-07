Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe La forêt en couleurs Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe La forêt en couleurs

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Je m’inspire de la beauté des forêts de bouleaux pour réaliser un paysage graphique haut en couleurs. À travers jeux de lignes et compositions colorées, je donne vie à ma propre forêt imaginaire. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe La forêt en couleurs

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe La forêt en couleurs Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération