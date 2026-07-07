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Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe pour tous Dessin aléatoire de blanc et de noir Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

dimanche 26 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe pour tous Dessin aléatoire de blanc et de noir

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Au bout de votre feutre noir, le hasard. Les lignes et les courbes se dessinent d’elles- mêmes. Laissez-vous surprendre par les formes qui se créent, votre imagination définira les paysages et personnages.   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe pour tous Dessin aléatoire de blanc et de noir

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe pour tous Dessin aléatoire de blanc et de noir Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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