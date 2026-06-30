Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton Vernon
samedi 4 juillet 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton
Gymnase de Gamilly Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le SPN Twirling Bâton vous invite à son gala de fin d’année Super Mario Twill !
Tombola & buvette sur place
️ Entrée 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram @spntwirlingvernon .
Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton
L’événement Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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