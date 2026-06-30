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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton Vernon

samedi 4 juillet 2026 · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Gymnase de Gamilly
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton

Gymnase de Gamilly Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le SPN Twirling Bâton vous invite à son gala de fin d’année Super Mario Twill !

Tombola & buvette sur place

️ Entrée 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram @spntwirlingvernon   .

Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton

L’événement Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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