Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton

Gymnase de Gamilly Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le SPN Twirling Bâton vous invite à son gala de fin d’année Super Mario Twill !

Tombola & buvette sur place

️ Entrée 5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram @spntwirlingvernon .

Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton

L’événement Les rendez-vous de l’été Gala SPN Twirling baton Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération