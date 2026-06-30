Les rendez-vous de l’été Grande rencontre E-sport Vernon
jeudi 9 juillet 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Grande rencontre E-sport
Gymnase de Gamilly Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Une immersion dans le monde du e-sport à découvrir en famille ou entre amis.
Au programme de cette journée dédiée au jeu vidéo Mario Kart, Just Dance, tournois de FC26, bornes d’arcade et de rétrogaming, réalité virtuelle, des animations sportives comme le tchoukball.
Ouverture des inscriptions pour le tournoi de FC 26 sur place à 13h30
Gymnase de Gamilly
Jeudi 9 juillet
De 13h30 à 18h .
Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été Grande rencontre E-sport
L’événement Les rendez-vous de l’été Grande rencontre E-sport Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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