AGENDA · Vernon
Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Mamma Mita Vernon
samedi 18 juillet 2026 · Mamma Mita · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita
Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Musique, restauration et ambiance festive pour célébrer l’anniversaire du restaurant. .
Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 73
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English : Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita
L’événement Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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