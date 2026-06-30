UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Mamma Mita Vernon

samedi 18 juillet 2026 · Mamma Mita · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Mamma Mita
Adresse
23 rue St Jacques
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita

Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Musique, restauration et ambiance festive pour célébrer l’anniversaire du restaurant.   .

Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita

L’événement Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)