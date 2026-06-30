Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Mamma Mita Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita

Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Musique, restauration et ambiance festive pour célébrer l’anniversaire du restaurant. .

Mamma Mita 23 rue St Jacques Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 73

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English : Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita

L’événement Les rendez-vous de l’été Les 2 ans de Mamma Mita Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération