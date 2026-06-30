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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026 Vernon

dimanche 5 juillet 2026 · Vernon

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
4 rue des Auges
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026

4 rue des Auges Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Venez assister à l’événement de fin d’année ! De nombreuses animations et surprises vous attendent. Les enfants ont besoins de vous !   .

4 rue des Auges Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026

L’événement Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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