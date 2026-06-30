AGENDA · Vernon
Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026 Vernon
dimanche 5 juillet 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026
4 rue des Auges Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez assister à l’événement de fin d’année ! De nombreuses animations et surprises vous attendent. Les enfants ont besoins de vous ! .
4 rue des Auges Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026
L’événement Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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