Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026

4 rue des Auges Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez assister à l’événement de fin d’année ! De nombreuses animations et surprises vous attendent. Les enfants ont besoins de vous ! .

4 rue des Auges Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026

L’événement Les rendez-vous de l’été Les Foulées Don’ITII 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération