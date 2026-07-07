Les rendez-vous de l’été Visite et atelier en bords de Seine Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visite et atelier en bords de Seine

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Visite suivie d’une séance de peinture sur les bords de Seine. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Visite et atelier en bords de Seine

L’événement Les rendez-vous de l’été Visite et atelier en bords de Seine Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération