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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

samedi 22 août 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Profitez de la présence de notre médiatrice aux multiples anecdotes pour découvrir les collections permanentes du musée d’une manière ludique et didactique.

Sur inscription – tarif compris dans le billet d’entrée du musée   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier

L’événement Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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