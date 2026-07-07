Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
samedi 22 août 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Profitez de la présence de notre médiatrice aux multiples anecdotes pour découvrir les collections permanentes du musée d’une manière ludique et didactique.
Sur inscription – tarif compris dans le billet d’entrée du musée .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier
L’événement Les rendez-vous de l’été Visite guidée de la collection d’art animalier Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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