Les rendez-vous de l’été Visites guidées des collections impressionnistes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées des collections impressionnistes

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 16:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Profitez de la présence de notre médiatrice aux multiples anecdotes pour découvrir les paysages impressionnistes du musée.

Sur inscription – tarif compris dans le billet d’entrée du musée .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous de l’été Visites guidées des collections impressionnistes

L’événement Les rendez-vous de l’été Visites guidées des collections impressionnistes Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération