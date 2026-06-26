LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers mercredi 21 avril 2027.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse.
Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES
Shadow puppet workshop with the Museums Department: creating miniature scenes inspired by the Commedia dell’arte, using silhouettes and a light box.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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