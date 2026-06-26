Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-21

Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse.

Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES

Shadow puppet workshop with the Museums Department: creating miniature scenes inspired by the Commedia dell’arte, using silhouettes and a light box.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34