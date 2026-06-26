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LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers mercredi 21 avril 2027.

Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
mercredi 21 avril 2027
Fin
mercredi 21 avril 2027
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21
fin : 2027-04-21

Date(s) :
2027-04-21

Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse.
Atelier de théâtre d’ombres avec le service des Musées création de scènes miniatures inspirées de la Commedia dell’arte, à partir de silhouettes et d’une boîte lumineuse.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES

Shadow puppet workshop with the Museums Department: creating miniature scenes inspired by the Commedia dell’arte, using silhouettes and a light box.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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