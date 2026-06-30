UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT Béziers

mercredi 10 mars 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 10 mars 2027
Fin
mercredi 10 mars 2027
Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10
fin : 2027-03-10

Date(s) :
2027-03-10

Découverte de la voix, souffle, ancrage corporel, nuances vocales et écoute réciproque.
Atelier avec la mezzo-soprano Belinda Kunz (Compagnie Opéra Voyageur) découverte de la voix, souffle, ancrage corporel, nuances vocales et écoute réciproque, en résidence au Théâtre des Franciscains.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT

Discovering the voice, breath, physical grounding, vocal nuances, and active listening.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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