LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT Béziers
mercredi 10 mars 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10
fin : 2027-03-10
Date(s) :
2027-03-10
Découverte de la voix, souffle, ancrage corporel, nuances vocales et écoute réciproque.
Atelier avec la mezzo-soprano Belinda Kunz (Compagnie Opéra Voyageur) découverte de la voix, souffle, ancrage corporel, nuances vocales et écoute réciproque, en résidence au Théâtre des Franciscains. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT
Discovering the voice, breath, physical grounding, vocal nuances, and active listening.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION CHANT Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026