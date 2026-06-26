LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE Béziers mercredi 9 décembre 2026.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Atelier de danse avec Julia Bocchino et Sylvie Colas jeux dansés, rythme et créativité pour une découverte ludique et expressive de la danse.
Atelier de danse avec Julia Bocchino et Sylvie Colas, professeures au Conservatoire Béziers Méditerranée découverte ludique entre jeux dansés, rythme, créativité et petites chorégraphies. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE
Dance workshop with Julia Bocchino and Sylvie Colas: movement games, rhythm, and creativity for a playful and expressive introduction to dance.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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