LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers mercredi 5 mai 2027.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05
fin : 2027-05-05
Date(s) :
2027-05-05
Avec la Compagnie Pyramid, en résidence au Théâtre des Franciscains un espace où parole, mouvement et mémoire se rencontrent et s’entrelacent.
Atelier de danse avec la Compagnie Pyramid, en résidence au Théâtre des Franciscains un espace où parole, mouvement et mémoire se rencontrent et s’entrelacent. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP
Featuring the Pyramid Company, in residence at the Théâtre des Franciscains: a space where words, movement, and memory come together and intertwine.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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