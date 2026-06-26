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LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers mercredi 5 mai 2027.

Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
mercredi 5 mai 2027
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05
fin : 2027-05-05

Date(s) :
2027-05-05

Avec la Compagnie Pyramid, en résidence au Théâtre des Franciscains un espace où parole, mouvement et mémoire se rencontrent et s’entrelacent.
Atelier de danse avec la Compagnie Pyramid, en résidence au Théâtre des Franciscains un espace où parole, mouvement et mémoire se rencontrent et s’entrelacent.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP

Featuring the Pyramid Company, in residence at the Théâtre des Franciscains: a space where words, movement, and memory come together and intertwine.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION DANSE HIP-HOP Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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