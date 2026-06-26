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LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers mercredi 16 septembre 2026.

Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Atelier de la Compagnie Liat Cohen les enfants découvrent la musique comme langage vivant pour exprimer émotions, rythme et imaginaire.
Un atelier de la Compagnie Liat Cohen, en résidence au Théâtre des Franciscains, où les enfants découvrent la musique comme un langage vivant pour exprimer émotions, rythme et imaginaire.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE

Liat Cohen Company Workshop: Children discover music as a living language for expressing emotions, rhythm, and imagination.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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