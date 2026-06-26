LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers mercredi 16 septembre 2026.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Atelier de la Compagnie Liat Cohen les enfants découvrent la musique comme langage vivant pour exprimer émotions, rythme et imaginaire.
Un atelier de la Compagnie Liat Cohen, en résidence au Théâtre des Franciscains, où les enfants découvrent la musique comme un langage vivant pour exprimer émotions, rythme et imaginaire. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE
Liat Cohen Company Workshop: Children discover music as a living language for expressing emotions, rhythm, and imagination.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026