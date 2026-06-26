UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers mercredi 28 octobre 2026.

Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Atelier théâtral avec la Compagnie Machine Théâtre, en résidence au Théâtre des Franciscains réflexion et pratique autour du jeu scénique.
Atelier théâtral avec la Compagnie Machine Théâtre, en résidence au Théâtre des Franciscains réflexion et pratique autour du jeu scénique.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE

Theater workshop with the Compagnie Machine Théâtre, in residence at the Théâtre des Franciscains: exploration and practice of stage performance.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)