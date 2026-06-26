LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers mercredi 28 octobre 2026.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Atelier théâtral avec la Compagnie Machine Théâtre, en résidence au Théâtre des Franciscains réflexion et pratique autour du jeu scénique.
Atelier théâtral avec la Compagnie Machine Théâtre, en résidence au Théâtre des Franciscains réflexion et pratique autour du jeu scénique. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE
Theater workshop with the Compagnie Machine Théâtre, in residence at the Théâtre des Franciscains: exploration and practice of stage performance.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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