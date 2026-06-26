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LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers mercredi 27 janvier 2027.

Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Tarif

Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27
fin : 2027-01-27

Date(s) :
2027-01-27

Découverte ludique, imagination, aisance et confiance en soi dans un cadre créatif et bienveillant.
Atelier de théâtre avec Anna Vilas, professeure au Conservatoire Béziers Méditerranée découverte ludique, imagination, aisance et confiance en soi dans un cadre créatif et bienveillant.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE

Fun exploration, imagination, ease, and self-confidence in a creative and supportive environment.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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