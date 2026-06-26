LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers mercredi 27 janvier 2027.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-27
Découverte ludique, imagination, aisance et confiance en soi dans un cadre créatif et bienveillant.
Atelier de théâtre avec Anna Vilas, professeure au Conservatoire Béziers Méditerranée découverte ludique, imagination, aisance et confiance en soi dans un cadre créatif et bienveillant. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE
Fun exploration, imagination, ease, and self-confidence in a creative and supportive environment.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026