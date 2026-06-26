LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE PHYSIQUE Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE PHYSIQUE Béziers mercredi 25 novembre 2026.
Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE PHYSIQUE
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Une forme de théâtre centrée sur le mouvement et l’expression corporelle de l’acteur, avec la Compagnie Soul Canopy en résidence au Théâtre des Franciscains.
Une forme de théâtre centrée sur le mouvement et l’expression corporelle de l’acteur, avec la Compagnie Soul Canopy en résidence au Théâtre des Franciscains. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE PHYSIQUE
A form of theater focused on movement and the actors’ physical expression, featuring the Soul Canopy Company in residence at the Théâtre des Franciscains.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE PHYSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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