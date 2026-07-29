Les Rendez-vous du Moyen Âge Sur la route tavernes, auberges et pèlerinages Asnières-sur-Vègre
dimanche 27 septembre 2026 · Asnières-sur-Vègre
Informations pratiques
Asnières-sur-Vègre
Les Rendez-vous du Moyen Âge Sur la route tavernes, auberges et pèlerinages
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez découvrir le quotidien et l’équipement des voyageurs du Moyen Âge les routes et chemins.
Après les voyages en mers en juillet, venez découvrir les voyageurs terrestres du Moyen Âge !
Qui voyage ? Quels équipements ou habits utilisaient ils ? Comment se nourrissaient ils ? Comment se passait les étapes ? Pourquoi le pèlerinage était si important ? C’est à ces questions et bien d’autres que les Milites Pagenses répondront de manière vivante et interactive dans les pièces du Manoir de La Cour et sa cour.
Cette animation sera aussi l’occasion de déguster quelques mets que l’on pouvait trouver dans le cadre des voyages.
> Le ticket d’entrée donne accès à l’ensemble des animations ainsi qu’au Manoir de la Cour. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the daily lives and equipment of medieval travelers on the roads and trails.
L’événement Les Rendez-vous du Moyen Âge Sur la route tavernes, auberges et pèlerinages Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-08-11 par CDT72
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