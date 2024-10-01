Les réserves du Mobilier national, visite exclusive Mobilier national Paris

Informations pratiques

Depuis près de quatre siècles le Mobilier national a pour principale mission de meubler les hauts-lieux de la République, tels que le palais de l’Elysée, les ministères et les ambassades. Il possède de fait une très belle collection d’objets mobiliers et textiles, d’époques et de styles variés qui compte aujourd’hui plus de 130 000 pièces.

Vous visiterez plusieurs réserves habituellement fermées au public. Vous commencerez par la plus imposante, la réserve Perret. Dans une ambiance typique de réserves, au milieu des étagères et des housses de protection, vous admirerez des meubles prestigieux ayant été utilisés dans les plus hauts lieux du pouvoir ; parmi ces objets, vous verrez notamment les bureaux de plusieurs présidents de la République (Messieurs Auriol, D’Estaing, Mitterrand…).

Votre visite s’achèvera par la réserve active où se trouvent les matières premières avec notamment les étoffes de collection, les passementeries, les velours et les tissus actifs.

Cultival vous propose de découvrir les coulisses de cette institution avec une visite guidée inédite des réserves du Mobilier national situées au siège du Mobilier national, dans un bâtiment construit par l’architecte Perret.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 02 avril 2027 :

payant

Unique : 29,00 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2027-04-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mobilier national 1 rue Berbier du Mets 75013 Paris

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